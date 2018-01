Vindfull helg i vente for Vestlandet

Nyheter

Meteorologisk institutt er sjenerøse med obs-varslene før helgen. Deler av Hordaland og Rogaland er utstyrt med både paraply-, utropstegn- og vindpølse-varseltrekant.

Paraplytrekanten varsler om mye regn. Fra sent lørdag ettermiddag til sent søndag ettermiddag kommer det store nedbørsmengder, med lokale byger som kan gi opp 60–90 millimeter regn i indre strøk. Også Sunnfjord i Sogn og Fjordane får ta del i paraplyvarselet.

Vindpølse-trekanten varsler kraftig vind i Rogaland, Hordaland og nord til Florø i Sogn og Fjordane fra natt til søndag til tidlig søndag ettermiddag. På kysten kan det bli full storm med 25 meter per sekund. Det er ventet vindkast på 30 til 35 meter per sekund inn over land.

«Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse av gårde. Vær forsiktig når du ferdes utendørs», står det på yr.no.

I tillegg kommer et utropstegn for vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge og Vest-Agder. Dette gjelder fra lørdag ettermiddag til natt til mandag. Over 400–600 meter kommer regnet som snø, og sammen med vinden gir det grunn til en advarsel til dem som vil prøve seg på fjellovergangene.