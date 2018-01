Heftige slag venter i skadeskutt Ap

Nyheter

– Uroen i partiet bør bekymre partilederen, sier den nyvalgte fylkeslederen Anne Marit Mevassvik i Trond Giskes hjemfylke Trøndelag.

Advokatene til den avgåtte nestlederen mener at grunnleggende rettsprinsipper er brutt. Den trønderske Ap-toppen Tore O. Sandvik beskriver det hele som rystende. Giskes to rådgivere har sagt opp. Og på partikontoret går klubblederen hardt ut mot de ansatte i stortingsgruppa for ikke å ta konflikter internt.

Med meningsmålinger nederst på 20-tallet skal Arbeiderpartiet samle landsstyret til ekstraordinært landsmøte på Gardermoen mandag og tirsdag. Åpningstalen kan bli den viktigste Støre har holdt noen gang.

Oppvask

Støres ambisjon er at landsstyret også skal se framover. Det kan bli krevende, mener Mevassvik.

– Jeg er opptatt av at Ap bør bruke tid og energi på å drive politikk, og ikke minst utvikle ny politikk for en ny tid og for hele landet. Uroen i partiet forhindrer oss i å gjøre dette. Det bør bekymre partilederen, sier Mevassvik til NTB.

Hun mener det var for tidlig å konkludere i varslersakene så lenge den avgåtte nestlederen Trond Giske er sykmeldt. Hun har fått åpen støtte fra to av sentralstyrets medlemmer.

Trøndelag Ap mener også at det er åpenbart at Giske kan bli sittende i sentralstyret selv om han ikke lenger er nestleder, stikk i strid med hva Støre har gitt uttrykk for.

Ikke punktum

Ap-lederen tilbakeviser kritikken om Giske ikke har fått komme til orde før ledelsen konkluderte med flere brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

– Jeg har brukt mer tid på Giske enn på varslerne. Punktum er satt på overtid, sier Ap-lederen til NRK.

Men fylkesledere og medlemmer av landsstyret som NTB snakket med fredag, gir uttrykk for at sluttstrek ennå ikke er satt.

– Vi skal bruke tiden på å diskutere oss gjennom dette. Punktum må settes i løpet av mandag og tirsdag. Så må vi rette blikket framover. Jeg skal gi mine meninger om prosessen i landsstyremøtet, sier fylkesleder i Telemark og stortingsrepresentant Terje Lien Aasland til NTB.

Flere kan rammes

Aps gjenværende nestleder Hadia Tajik har fått kritikk for sin rolle i Giske-saken. Høytlesing av varsler i sentralstyret og et innlegg på Facebook der hun «som menneske, nestleder og jurist» omtalte varslene som «rystende», utløste reaksjoner.

Flere av landsstyrets medlemmer åpner for at det kan komme kritikk mot henne og andre i partiledelsen under krisemøtet til uka.

Også sekretariatsleder Hans Kristian Amundsens stilling er det blitt reist spørsmål om. Splittelsen mellom de ansatte på Stortinget og partikontoret har boblet til overflaten. Fredag rykket klubblederen ved partikontoret, Jan Thore Marthinsen, ut og refset stortingsgruppens ansatte for å fremme kritiske synspunkter i mediene fremfor å ta det internt.

LO-leiren reagerer

På motsatt side har deler av LO-leiren, som tradisjonelt har stått på Giskes side, ifølge Adresseavisen reagert svært negativt på Giskes advokatløp med krass kritikk mot partiledelsen.

Støre selv mener at advokatenes resonnement innebærer at et parti må henvise alle varslere til politiet og domstolene. Det ville i så fall heve terskelen for å varsle, det motsatte av hva Metoo bør føre til.

I tillegg har flere av varslerne gitt uttrykk for at de er fornøyd med måten Ap har taklet sakene på. Til Aftenposten sier to av dem at de også har fått en personlig unnskyldning fra Giske.