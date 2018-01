Sparebanken Møre fornøyd med fjoråret

Nyheter

(Sunnmørsposten): Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 157 mill. kroner i fjerde kvartal i fjor. Dette var en forbedring på 38,9 prosent fra samme kvartal året før, ifølge en børsmelding.

Samtidig viser foreløpige tall et årsresultat etter skatt på 557 mill. kroner. Det er 17 millioner dårligere enn i 2016 (se nøkkeltall i faktaboks).

Egenkapitalavkastningen i 2017 ble 10,4 prosent, og konsernet har nå en forvaltningskapital på 66,5 milliarder kroner.

– Vi har jobbet målrettet med å styrke lønnsomheten, effektivisere driften og utvikle organisasjonen gjennom hele året. Dette viser igjen i resultatet vårt. Det er en solid og godt forberedt bank som er klar for å vokse videre og tilby kundene våre et bredt, godt og konkurransedyktig tilbud også fremover, sier adm. direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal, i en pressemelding.

Det ble likevel 13 millioner i tap på utlån og garantier i 2017.

Ifølge Nydal øker markedsandelen til Sparebanken Møre. Aktiv Forvaltning hadde sitt beste år siden oppstarten i 1999.

Banken har satset på organisasjonsendring og målrettet digitalt. I tillegg er det inngått samarbeid med NTNU i Ålesund hvor banken bidrar faglig og økonomisk til forskning.

For regnskapsåret 2017 innstiller styret på et kontantutbytte på 14 kroner per egenkapitalbevis, og en avsetning på 141 millioner kroner til ulike tiltak innen kultur, idrett, nærmiljø, samferdsel, kompetanse og næringsutvikling, heter det i børsmeldingen.

– Ca. halvparten av overskuddet vårt går tilbake til lokalsamfunnet. Vi engasjerer oss bredt og støtter alt fra lokale lag og organisasjoner – til økonomiopplæring i skolen og faglige konferanser for næringslivet. Sparebanken Møre skal være en sterk bidragsyter til utvikling, trivsel og gode oppvekstsvilkår også fremover, sier adm. direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal.

