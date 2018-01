Knuste rute og satte fyr på Festiviteten

Nyheter

Kulturhuset Festiviteten midt i Kristiansund sentrum ble natt til torsdag gjenstand for hærverk. En mann i 20-årene fra Trøndelag hadde begynt å knuse ruter på bygget, da publikum tipset politiet.

Når politiet kom til stedet viste det seg at mannen hadde tatt seg inn i bygget, og brannalarmen gikk samtidig som politipatruljen ankom. Brannvesenet raskt på plass etter at alarmen gikk.

– Mannen hadde da satt fyr på et eller annet i foajeen, og det var røykutvikling som utløste brannalarmen. Brannmannskapene bisto med slokking, mens mannen ble pågrepet av politiet, sier Arild Reite, politiets operasjonsleder, til Tidens Krav torsdag morgen.

Politibetjentene måtte til legevakta for å sjekk av mulige røykskader. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, og kommunens folk er på stedet for å sikre bygningen og den knuste ruten. Hvorvidt gjerningsmannen var ruspåvirket, eller bakgrunnen for hærverket, er foreløpig ikke kjent.