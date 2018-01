Slo gassalarm på Bekkevoll

Nyheter

Brannvesenet rykket ut til Bekkevoll ungdomsskole i Molde da det ble slått alarm om hydrogengass med undertrykk i en plastbeholder.

- Brannvesenet, politi og ambulanser rykket ut mens skolen fikk ut elever og lærere. Situasjonen ble avklart allerede i løpet av et kvarter, sier operasjonsleder Roar Fylling i politiet til Rbnett.

Rektor Sissel Nerland ved Bekkevollungdomsskole presiserer at det ikke var elever til stede da en lærer varslet om en mulig faresituasjon.

– Dette skjedde i et matfrikvarter, og i samråd med brannvesenet stengte vi av fløyen der naturfagrommet er. Læreren oppdaget at en plastbeholder med saltsyre hadde utvidet seg inne i kjemikalieskapet mens han forberedte seg til undervisning. En mulig forklaring kan være at en zinkbit hadde havnet i saltsyren, og da utvikler det seg hydrogengass.

Nerland sier at de valgte å kontakte brannvesenet for å behandle dette på en forsvarlig måte.

Brannvesenet rykket ut, og også politi og helse ble varslet. Situasjonen ble raskt avklart, og allerede klokka 11.50 kunne brannvesenet returnere til stasjonen.

– Objektet utgjør ingen fare, opplyser brannvesenet i etterkant.