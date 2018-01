Dette var de mest populære babynavnene i 2017

Nyheter

Sofie topper Statistisk sentralbyrås navnestatistikk for jenter for fjoråret, mens Jakob ble årets guttenavn. I Møre og Romsdal er det Sofie som er mest populært, på delt førsteplass med Anna. For gutter er det Emil som er det mest populære navnet i Møre og Romsdal, mens det er Jakob på landsplan som er mest populært.

På nasjonalt plan fikk 412 jenter navnet Sofie eller Sophie i fjor, mens 424 gutter ble kalt Jakob eller Jacob.

– Sofie har vært på topp-5 i Norge siden 2009, men har først nå kommet helt opp, forteller Ouren.

Sofie er et gresk navn som betyr visdom. Det er kjent i Norge siden 1600-tallet. Siden Sofie og Sofia uttales forskjellig, skilles de i navnestatistikken, mens Sofie og Sophie telles som samme navn.

– Jakob er et typisk bibelnavn. Når også neste guttenavn på listen, Lucas, er bibelsk, ser vi at bølgen med bibelske guttenavn ikke er over, sier Ouren.

Klassisk navneutvikling

Med ulike former for Sofie og Jakob på topp skyves navnevinnerne – og Skam-navnene – Nora og William ned fra topplasseringen i 2016 til henholdsvis 2. og 6. plass i 2017 på SSBs statistikk.

– Både Sofie og Jakob har en klassisk popularitetsutvikling for navn, sier seniorrådgiver Jørgen Ouren i SSB, som har ansvaret for navnestatistikken.

I en pressemelding illustrerer han dette ved at Sofie og Jakob var svært populære rundt år 1900, før de gikk de nesten helt ut av bruk, for så å komme langsomt tilbake.

– Det går om lag 120 år mellom popularitetstoppene, noe fjorårets mest populære navn er et skoleeksempel på, sier navneeksperten.

Populært med korte navn

De populære jentenavnene er fremdeles korte, dominert av flere vokaler og sju av topp ti-navnene ender på A. Nora, Emma, Sara og Ella følger bak Sofie. Det eneste som skille seg litt ut, er prinsessenavnet Ingrid, på 10. plass.

Blant småguttene er det de bibelske navnene som ennå holder stand. Etter Jakob følger Lukas Emil Oskar og Oliver, men også Filip, Isak, Noah og Elias holder stand i toppen.

I Møre og Romsdal er dette de mest populære jentenavnene, med antall barn bak.

Sofie - 22

Anna - 22

Sara -20

Olivia - 19

Nora - 19

Ella - 19

Emma - 18

Emilie - 18

Selma - 16

Maria - 16

Maja - 16

Linnea - 16

Mia - 14

Lily - 14

Jenny - 14

Amalie - 14

Tiril - 13

Thea - 13

Sofia - 13

I Møre og Romsdal er dette de mest populære guttenavnene, med antall barn bak.

Emil - 24

William - 23

Lucas - 23

Liam - 23

Jacok - 22

Elias - 22

Kristian - 20

Aksel - 20

Sverre - 19

Magnus -19

Mathias - 17

Tobias - 16

Jonas - 16

Oliver - 15

Matheo - 15

Isak - 15

Håkon - 15

Sebastian - 14

Kasper - 14

Johan - 14

Navnekombinasjoner

51,5 prosent av barna får mellomnavn. I tillegg får 8,7 prosent bindestrek i etternavnet. Stadig flere barn får flere etternavn. Andelen barn med flere fornavn synker derimot. 20 prosent av jentene og 22 prosent av guttene får flere fornavn. Dette inkluderer 0,9 prosent med bindestrek.

I 2017 var Sofie/Sophie også det mest populære annet fornavn med 454, foran Marie med 416. Dette som i 2016. Men den mest brukte navnekombinasjonen i fjor var Emma Sofie.

Alexander/Aleksander toppet også i år guttenes liste over annet fornavn med 320, før André med 215. Den mest brukte guttenavnkombinasjon var i fjor Liam Alexander.