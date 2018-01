Derfor flyr svarte Herculesfly over Molde

Nyheter

Flere observante lesere har tipset Rbnett om et svart propellfly som sirkler over Molde og omegn onsdag. Etter en telefon til Avinor får Rbnett opplyst at det er et militært C130 Herculesfly som tar av og lander på Molde lufthavn Årø, uten at de hadde informasjon om hvorfor.

Pressekontakt ved forsvarets operative hovedkvarter, forteller at det er en britisk alliert som driver øvelser i området vårt.

– Det er et britisk C130 Herculesfly, stasjonert i Bodø, som trener på lavtflygning langs kysten. Derfor oppholder de seg i området deres store deler av dagen, forteller han.