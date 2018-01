Om tre uker vil det bli to ferjer permanent

Nyheter

Fra og med 15. februar blir det to ferje permanent på sambandet mellom Sølsnes og Åfarnes. Det har kun vært i sommersesongen at sambandet har vært operert med to ferjer.

Når det nå kommer to ferjer vil det være avgang hvert 20. minutt, både på hverdag og helg, informerer samferdelssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Endring på bussruter

Som følge av løsninga med to ferjer vil flere av avgangene til rute 420 FRAM Ekspress Molde-Åndalsnes og rute 421 Molde-Sølsnes, bli endra for å få en korrespondanse med ferjene, alle dagene i uka.

Flere av avgangene til togbussen på rute 420 og rute 421 no er flytta fram, og publikum bes sjekke rutetidene på rutene 428 Åfarnes-Vistdal, 429 Lerheim-Rødven og 487 Skålasenteret-Kortgarden.

Fortsett med nattferje

– Nattferjeavgangene som har blitt kjørt i forbindelse med vedlikeholdet av E136 Innfjord- og Måndalstunnelen blir forlenga til 1. mai 2019, sier Fuglseth.

Dette vil gjelde avgangene klokka 01.15, 02.45 og 04.15 frå Åfarnes, avgangene fra Sølsnes kl. 01.30, 03.00 og 04.30. Dette vil komme fram i ruteinformasjonen frå FRAM og på skilta ved ferjekaiane.