Betydelig skredfare i Romsdal og på Sunnmøre

Nyheter

Det er nysnøflak – et nedføyket svakt lag med nysnø – som er fellesnevneren for skredproblemene. Opptil 45 millimeter nedbør i kombinasjon med vind fra sørvest og vest vil føre til at flakene som allerede er der og fører til moderat skredfare, bygger seg videre opp innen torsdagen.

–Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn, skriver NVE i varselet.

Fra før har de meldt om betydelig skredfare allerede tirsdag og onsdag i andre deler av Norge. Det gjelder Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Hallingdal, Hardanger og Vest-Telemark.

Onsdag bes folk være spesielt obs i Indre Fjordane, Voss og Hardanger, der det kan komme naturlig utløste skred.