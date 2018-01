Hent barna våre ut av sykehjemmet nå!

Nyheter

Den 11.01.2018 rapporterte Budstikka at Fylkesmannen ved sitt tilsyn av Avlastningsboligen for utviklingshemmede barn på Røbekk sykehjem fastslo at lokalitetene på Røbekk ikke er egnet til å gi våre barn et tilstrekkelig tilbud.

Fylkesmannen med tilsyn i Molde kommune: Roper varsku om tilbudet til funksjonshemma barn Fylkesmannen kaller det «svært alvorlig» at Molde ikke har bedre rutiner seks år etter at kommunen brøt lova i hendelse som fikk tragisk utfall.

Jeg ble glad for at tilsynsmyndighetene konkluderte slik. Selv har jeg vært av den samme oppfatning i alle de nå snart fire årene min sønn har hatt sitt avlastningstilbud i lokalene på Røbekk sykehjem. Disse fire årene har bydd på mange utfordringer for sønnen min og for oss foreldre. Et stort og uoversiktlig hus med mange lange ganger, rare kroker og trapper er en betydelig belastning for en gutt som er autist og utviklingshemmet og som har behov for trygge og oversiktlige rammer.

Norsk forbund for utviklingshemmete er sterkt bekymret for avlastningstilbudet som gis til funksjonshemmete barn og unge i Molde kommune – Tilsynet bekreftet dessverre det vi visste fra før – Avlastningen har motsatt effekt på familier når man går og bekymrer seg for hvordan barna har det, sier foreldre som har barn på gamle Røbekk.

Jeg vil gjerne berømme personalet for å ha gjort sitt ytterste for å tilpasse sykehjemmet til barnas behov så godt det lar seg gjøre. Men selv faglig kompetanse og dedikert omsorg kan ikke kompensere for et uegnet bygg.

Da barna i 2014 ble flyttet fra Råkhaugen sykehjem til Røbekk sykehjem etterlyste jeg i et leserinnlegg i Romsdals Budstikke politisk evne og vilje for å gjennomføre byggingen av en avlastningsbolig som er egnet for denne sårbare gruppen.

Kommunestyrerepresentantene valgte den gangen å la være å ta den planlagte barnebolig på Enen inn i langtidsbudsjettet igjen. I lys av Fylkesmannens entydige uttalelse vil jeg herved igjen anmode våre folkevalgte om å bruke sin beslutningsmulighet for å vedta byggingen av en barnebolig som oppfyller våre barns behov. Hent barna våre ut av sykehjemmet nå!

Matthias Engel

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook