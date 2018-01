– Uferdig HV-rapport ble redigert og lekket

Nyheter

– Det vi kan fastslå er at dokumentene som er publisert og sirkulert bredt, ikke er identiske med det graderte utkastet til FFI-rapport som forelå 1. juni 2017. Det var da HV-strukturstudien ble vedtatt utsatt til etter at Landmaktutredningen var behandlet i Stortinget, og FFIs videre arbeid med rapportutkastet ble stoppet, sier kommunikasjonssjef Anne-Lise Hammer i FFI til VG.

Forskningsrapporten som aldrimer.no delte i juli 2017, slår fast at Heimevernet trenger 14.000 soldater mer enn regjeringen legger opp til og at Forsvarsdepartementet har utsatt rapporten.

FFI gikk da hardt ut mot lekkasjen, og omtalte dokumentet som et falsum.

– Noen, vi vet ikke hvem, har fått tak i det graderte utkastet, redigert det og lekket det. Når og hvem som har bidratt til en avgradering vet vi heller ikke, sier Hammer et halvt år senere.

Aldrimer.no opplyser til VG at de har tilgang til en gradert og en ugradert utgave av dokumentene.

– Jeg registrerer at FFI viderefører sin ukloke dementitaktikk der man lar seg inspirere av Trumps fake news-teknikker fra USA. Dersom vi skal holde oss til fakta, var det bare små, begrensede og graderte innholdselementer som ble fjernet fra FFIs rapportutkast før den ble distribuert videre, uvisst i hvilket omfang, skriver redaktør Kjetil Stormark i en epost til avisen.

– Den som gjorde dette synes å ha vært en varsler i Forsvaret som var såpass lojal at vedkommende ikke ønsket å medvirke til spredning av gradert informasjon, men som likevel opplevde det som viktig at offentligheten fikk kunnskap om at Forsvarsdepartementet hadde stanset midlertidig en FFI-rapport som kunne ha utfordret regjeringens forsvarspolitikk i valgkampen, legger han til.