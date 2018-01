Person skadet seg på Urdfjellet - hentet med Sea King-helikopter

Nyheter

Sea King-helikopteret fra Ørlandet var ved 20-tida framme ved Urdfjellet i Fræna, der en skadd person måtte hentes ned.

RBs reporter i området opplyser at helikopteret sirklet seg inn mot lys under toppen av fjellet, og dro derfra ca kl 2015.

Bjørn Magnussen ved Hovedredningssentralen opplyser at den skadde skal være en mann i 40-åra, som klatret i området, og så hadde sklidd i det bratte terrenget.

Det var ved 1730-tida lørdag at politiet fikk melding om at en person i et turfølge på tre personer, hadde falt og skadet ankelen på nordsida av Urdfjellet, ned mot Røddalen.

- Mannen klarer ikke å ta seg ned sjøl, det ble derfor rekvirert helikopter, opplyste Arild Reite ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett.

Ambulansehelikopter som først kom til, klarte ikke å lande og på grunn av bratt terreng. Dermed ble det ved 18.40-tida rekvirert Sea King som har heis, ifølge politiet.

Reite opplyser at dette er et helseoppdrag, og ikke en redningsaksjon - politiet har dermed ikke en rolle i oppdraget nå.

Saka oppdateres