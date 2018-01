Mann skadet seg på Urdfjellet - hentet med Sea King-helikopter

Nyheter

Sea King-helikopteret fra Ørlandet var ved 20-tida lørdag kveld framme ved Urdfjellet / Kaldbaken i Fræna, der en skadd person måtte hentes ned.

- Den skadde ble heist om bord i redningshelikopteret, og fløyet til Molde sjukehus med bruddskade i et bein, opplyser redningsleder Bjørn Magnussen ved Hovedredningssentralen til Rbnett lørdag kveld.

Ifølge Magnussen skal den skadde være en mann i 40-åra, som klatret i området, og så hadde sklidd i det bratte terrenget.

- De to andre i turfølget tar seg ned igjen på egen hånd, opplyser Magnussen.

Det var ved 1730-tida lørdag at politiet fikk melding om at en person i et turfølge på tre personer, hadde falt og skadd ankelen på nordsida av Urdfjellet, ned mot Rødalen.

I Fræna blir fjellet også omtalt som Kaldbaken.

- Mannen klarer ikke å ta seg ned sjøl, det ble derfor rekvirert helikopter, opplyste Arild Reite ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett.

Ambulansehelikopter som først kom til, klarte ikke å lande på grunn av det bratte terrenget. Dermed ble det ved 18.40-tida rekvirert Sea King som har heis, ifølge politiet.

Reite opplyser at dette er et helseoppdrag, og ikke en redningsaksjon - politiet har dermed ikke en rolle i oppdraget.