Friluftsfest til ære for turfolket

Nyheter

Søndag er det 150 år siden Turistforeningen ble stiftet. I den sammenheng lokker Norges største friluftslivsorganisasjon med 150 utebursdager rundt om i hele landet. Her i distriktet blir turlagsfest fire steder.

På Skaret har Kom deg ut-dagen vært arrangert i mange år. Også Barnas Turlag i Rauma har gjort det til en tradisjon med familiearrangement i Isfjorden. Nesset derimot er nytt sted for arrangement som dette. Det gjøres i forbindelse med DNT-festen, og Atle Frantzen i Molde og Romsdals Turistforening er spent på hvor mange blir med på Vistdalsheia og på Rød.

Spent på Nesset

– Vi satser i Nesset fordi vi har et godt samarbeid med kommunen. For oss er det nytt med den typen arrangement der. På Rød er det kanskje størst behov for oppfølging. Jeg prioriterer derfor Rød og tar turen dit.

Spennende blir det å se hvor mange som kommer. Bursdagsselskapet i Skogtun familiepark gjennomføres i samarbeid med velforeningen. På Vistdalsheia blir det arrangement sammen med Vårsol 4H, Eresfjord IL, Ørn 4H og Vistdal IL. Kanskje rekker jeg innom der også i løpet av dagen. Vårt desidert største arrangement er på Skaret. I fjor antok vi at omlag 1200 barn og voksne deltok.

Også ved skøytebanen i Furulia i Isfjorden blir det arrangement. Der kan Barnas Turlag friste med nypreppet skøytebane, hundekjøring, natursti og bålkos, forteller Frantzen.

Friluftsløft

Den Norsk Turistforening, med moldemannen Nils Øverås som generalsekretær, har i anledning 150-årsjubileet lagt opp til like mange arrangement som det organisasjonen er år. Kom deg ut-dagene er først og fremst rettet mot barnefamilier. Øverås sier i en pressemelding at dette også er en fest for alle som er opptatt av friluftsliv.

– Dette er en feiring av DNTs første 150 år som forening, men vel så mye feirer vi at vi er en turnasjon som elsker friluftsliv. Vi håper så mange som mulig har lyst til å være med på verdens største utebursdag denne dagen, sier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas. Han fortsetter og forteller at de fleste av DNTs 57 medlemsforeninger er klare til feiring med varierte tilbud; bursdagsleker, natursti, bålkos, konkurranser, turer og mye mer.

PS: Kom deg ut-dagene på Skaret, Rød og Vistdalsheia starter søndag kl. 12 og varer i cirka tre timer. I Isfjorden er det start og slutt én time tidligere. Klimamusikal ved Skarstua i samarbeid med Klimafestivalen inngår også. På Skaret deltar også Fræna jeger- og fiskerforening og speiderne samt at hovedsponsor Kiwi bidrar med pølsegrilling.