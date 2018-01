Død person funnet i Hemnefjorden

Nyheter

Det var en privatperson som fant den omkomne i sjøen fem-seks meter fra land nær Kyrksæterøra sentrum like før klokka 14 lørdag.

Avisa Sør-Trøndelag skriver at funnet ble gjort like nedenfor et bolighus i Bugen, bare noen hundre meter fra sentrum. Det ble satt opp politisperring rundt eiendommen.

Den omkomne bærer preg av å ha ligget i sjøen en tid, opplyser Trøndelag politidistrikt.

Politiet har satt i gang etterforskning for å identifisere den døde som vil bli obdusert på St. Olavs Hospital i Trondheim tidligst mandag.

Kriseteam

Kriseteamene på Kyrksæterøra i Hemne kommune og Frøya har etablert beredskap. Det har også flyktningtjenesten, skriver Adresseavisen.

– De er varslet siden vi har hatt en savnet person i det området. Vi kan ikke utelukke at det er den savnede som er funnet, sier operasjonsleder Lars Letnes i Trøndelag politidistrikt til avisen.

Den savnede som Letnes viser til, er en 23 år gammel mann fra Eritrea. Han var bosatt i sentrum av Kyrksæterøra og ble sist sett der onsdag formiddag 20. desember i fjor.

Ukjent dødsårsak

Mannen skulle besøke venner på Frøya, men dukket aldri opp. Siden da har politiet gjort flere omfattende søk og etterlyst vitner. Den aktive søkefasen ble avsluttet 29. desember.

– Vi aner ikke hva som ligger bak dette. De svarene må vi få når vedkommende er obdusert. Vi vet ikke om det er en mann eller kvinne som er funnet fordi personen har ligget i sjøen en stund. Det er jo også kjent at vi har hatt en leteaksjon før jul etter en eritreer i området, sier Letnes til NTB.

Han sier til NRK at det er ingenting på funnet som tyder på at det dreier seg om en kriminalsak.

23-åringen hadde bostedsadresse på Frøya, men leide hybel på Kyrksæterøra fordi han var elev ved Hemne videregående skole.