Trump arrangerer gallamiddag på ettårsdagen

I invitasjonen som er sendt ut, heter det at man kan kjøpe billett som koster 100.000 dollar for to personer. For beløpet, som tilsvarer 785.000 norske kroner, får man da spise middag og ta bilde av seg selv sammen med Trump.

For 250.000 dollar, nærmere 2 millioner kroner, får man ikke bare middag og bilde, men også delta i samtale med presidenten, melder Bloomberg News.

Mindre bemidlede folk har likevel en sjanse til å få delta på det eksklusive arrangementet. Trumps innsamlingsorganisasjon Trump Victory, som står bak arrangementet, opplyste i forkant at man kan donere 3 dollar for å få sjansen til å vinne to inngangsbilletter, med reise inkludert.

Leder for Republikanernes nasjonalkomité (RNC), Ronna Romney McDaniel, skal være vert for gallamiddagen, sammen med kasinomilliardær Steve Wynn, som er kasserer i RNC. Inntektene skal gå til presidentvalgkampkassen og RNC.