Stor SNR-kontrakt til lokal entreprenør

Nyheter

Helse Møre og Romsdal har signert kontrakt nummer to i forbindelse med realiseringen av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Kontrakten på 31 millioner kroner er på arbeid knyttet til infrastruktur. Det var Romsdal Anlegg AS, som vant fram i anbudsrunden. Det mener prosjektdirektør for SNR, Helle Jensen, er veldig gledelig.

- At en solid lokal entreprenør nådde fram i konkurransen er både forventa og veldig positivt. For oss er det åpenbart at lokale leverandører og lokal arbeidskraft vil bidra i gjennomføringa av SNR. Vi er heilt avhengig av det. Enten som direkte kontraktspart eller som underleverandør.

Bygger ny veg

Selskapet skal blant annet bygge ny Oppdølsveg fram til akuttsjukehuset, med gang- og sykkelveger. I tillegg kommer arbeid knyttet til vannforsyning, avløpsanlegg, strømforsyning og datanett. Arbeidet vil starte i mars og holde fram til oppstart på selve sjukehuset i november 2018.

- Vi er særs glade for tildelinga av jobben som er en av de større oppdraga Romsdal Anlegg har vunnet. Vi ser fram til å starte og være en del av arbeidet med å etablere et nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal, sier daglig leder Jan Arild Løvik i Romsdal Anlegg AS.

Etterlyser innspill

- Vi ønsker å ha en tett dialog med alle som er og blir berørt av arbeidet slik at vi kan finne gode løsninger for alle parter. Vi hadde et informasjonsmøte før jul og vil invitere til et nytt møte i mars slik at alle som ønsker informasjon og vil stille spørsmål skal bli ivaretatt.

- Vi har en tett dialog med naboene og selvfølelig klinikken for psykiatri på Hjelset, men det kan være andre som bruker vegen eller ferdes mye i området. En eller annen bruk vi ikke er klar over. I dette tilfelle ønsker vi at de tar kontakt, sier Jensen videre til Rbnett.