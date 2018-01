Oslo Børs sluttet uken i pluss

Nyheter

Hovedindeksen endte på 835,33 poeng, en økning på 0,32 prosent.

Statoil, som var mest omsatt, endte ned 1,06 prosent til 181,95 kroner. Videre på omsetningslista fulgte Telenor (-0,37 prosent), DNB (+1,36), Marine Harvest (+1,04) og Norsk Hydro (+1,74).

Sett under ett falt hovedindeksen med 0,44 prosent denne uka.

Ifølge E24 falt Telenor-aksjen etter at meglerhuset Pareto har spådd en kraftig nedtur for selskapet. Pareto tror aksjen kan falle 25 prosent i verdi i år.

Snøfallet har gitt XXL et oppsving. Troen på at flere oppsøker butikkene for å kjøpe vintersportsutstyr, sendte aksjen opp 3,37 prosent til 92 kroner.

Link Mobility Group steg mest med 4,43 prosent og ble sluttnotert til 136,80 kroner. Targovax falt mest og var ned 4,71 prosent til 18,60 kroner.

Oslo Børs slo følge med de retningsgivende børsene på kontinentet som alle endte i pluss fredag. DAX 30 i Frankfurt steg med 1,20 prosent, CAC 40 i Paris var opp 0,60 prosent, og FTSE 100 i London endte opp 0,35 prosent.

Nordsjøolje ble omsatt for 68,65 dollar fatet fredag ettermiddag, ned 0,16 prosent, mens et fat amerikansk lettolje kostet 63,27 dollar, ned 0,19 prosent.