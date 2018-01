Solberg: Historisk regjering ledet av tre kvinner

Nyheter

– Vi skaper historie når vi danner en regjering med tre kvinnelige partiledere, sa statsminister Erna Solberg (H) på den nye regjeringens første pressekonferanse onsdag ettermiddag, flankert av Venstre-leder og nyslått kulturminister Trine Skei Grande og Frp-leder og finansminister Siv Jensen. Alle kledd i mørke klær, Grande i en grønn tone.

Solberg trakk spøkefullt fram regjeringens sans for resirkulering da hun etter tur presenterte de nye statsrådene – og de omplasserte.

Integrering og innvandring var to fagområder hun nevnte spesielt. Etter at flyktningstrømmen i 2015 var stilnet av, gjenstår nå arbeidet med å få alle til å ta del i samfunnet, sa hun.

Jan Tore Sanner (H) skal lede integreringsarbeidet som kunnskapsminister.

– Jeg tror vi vil se store synergieffekter mellom barnehager, kunnskap og integrering, sa Solberg.

Solberg trakk fram Sylvi Listhaug som en statsråd som har vist at hun med stor kraft kan løfte gjennom saker. Hun tar nå over som justisminister, som også får ansvar for beredskap og innvandring.

– Hun skal lede ett av de departementene som står foran svært mange reformarbeider samtidig for øyeblikket, sa Solberg.