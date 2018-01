Listhaug: Ydmyk over å ha fått ansvaret for Justisdepartementet

Nyheter

– Jeg føler meg heldig som kommer til et departement som har gjort mange viktige ting, men det er et departement hvor det alltid vil være utfordringer og mye å jobbe med, sier Listhaug, under onsdagens nøkkeloverrekking.

Listhaug blir justis-, beredskaps- og innvandringsminister, mens integreringspolitikken settes over til Kunnskapsdepartementet.

– Det krever sin kvinne å sette seg inn i oppgavene i Justisdepartementet, sier Listhaug.

Hun sier noe av det første hun skal gjøre er å avtale et møte med Politiets Fellesforbund for å sikre et godt samarbeid.

– Jeg vil også bruke mye tid på å møte de vanlige politifolkene ute på gata, de som jobber på gulvet, for å se hvor skoen trykker, sa Listhaug.

Avtroppende justisminister Per-Willy Amundsen overrakte tradisjonen tro en nøkkel til Listhaug. Men han kunne fortelle at det var snakk om en helt spesiell nøkkel, som gir Listhaug tilgang til kryptert informasjon.