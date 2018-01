Dette kan bli den nye regjeringen

Nyheter

Her er spekulasjonene som går om hvem som blir statsråder.

* Statsminister Erna Solberg (H) fortsetter.

* Finansminister Siv Jensen (Frp) fortsetter.

* Trine Skei Grande (V) blir ny kulturminister, får NTB bekreftet.

* Ola Elvestuen (V) blir ny klima- og miljøminister, får NTB bekreftet.

* Iselin Nybø (V) får ansvaret for høyere utdanning og forskning i et oppsplittet Kunnskapsdepartement, får NTB bekreftet.

* Sylvi Listhaug (Frp) er ventet å overta justisminister Per-Willy Amundsens jobb samtidig som hun tar med sin gamle portefølje som innvandringsminister.

* Linda Hofstad Helleland (H), nåværende kulturminister, blir ny barne- og likestillingsminister, etter det TV 2 og VG erfarer.

* Jan Tore Sanner (H), nåværende kommunalminister, ligger an til å bytte departement. TV 2 og VG melder at han er høyaktuell som kunnskapsminister med ansvar for grunnskole og barnehage. TV 2 erfarer at integreringsfeltet flyttes til det nye Kunnskapsdepartementet. Også Henrik Asheim (H) som vikarierte som kunnskapsminister i fjor, er nevnt som kandidat til denne posten.

* Monica Mæland (H) går fra Næringsdepartementet til det som i dag er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, erfarer NRK. Hvilken tittel hun får, er ikke kjent.

* Åse Michaelsen (Frp) kan bli Norges første eldreminister, ifølge Dagbladet.

* Nikolai Astrup (H) er ifølge flere medier på vei inn i regjeringen. Hvilken post han får er ikke bekreftet, men han kan bli næringsminister.

* Torbjørn Røe Isaksen (H) nevnes av kilder som mulig ny arbeids- og sosialminister og/eller statsråd med ansvar for integrering, melder NRK.

* Ine Eriksen Søreide (H) fortsetter som utenriksminister. Frank Bakke-Jensen (H) fortsetter som forsvarsminister. Bent Høie (H) fortsetter som helseminister. Ketil Solvik-Olsen (Frp) fortsetter som samferdselsminister. Marit Berger Røsland (H) fortsetter som EØS- og EU-minister. Jon Georg Dale (Frp) fortsetter som landbruks- og matminister. Per Sandberg (Frp) fortsetter som fiskeriminister og Terje Søviknes (Frp) fortsetter som olje- og energiminister.

Disse kan ryke ut av regjeringen

* Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er ifølge flere medier ferdig i regjeringen.

* Vidar Helgesen (H) nevnes som en annen statsråd på vei ut.

* Solveig Horne slutter som statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet, ifølge Dagens Næringsliv.