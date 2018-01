Bestilte flere kilo marihuana med falskt navn

Nyheter

En mann i 20-åra bosatt i Molde står i Romsdal tingrett tiltalt for blant annet å ha bestilt store mengder marihuana i posten. Saka har oppstart i tingretten onsdag, og det er satt av to dager til behandlingen.

- Min klient har i avhør erkjent forholdet med import av marihuana, sier forsvarer Roy Peder Kulblik til Rbnett.

Ved fem forskjellige anledninger i 2015 og 2016 mener politiet at mannen bestilte narkotika fra Canada og England ved postforsendelse. Pakkene som til sammen skal ha rommet over tre kilo marihuana og 0,22 gram cannabisekstrakt, var adressert til to forskjellige adresser i Molde og Fræna. Videre var det brukt "falskt navn".

Tre av pakkene ble stoppet av tollvesenet på Gardermoen. Mens de to andre ble hentet i en butikk i Molde.

Videre er mannen tiltalt for å ha solgt hasj ved flere anledninger i en periode fra høsten 2015 til januar 2016, og for personlig bruk.