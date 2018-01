Solbergs regjeringskabal kommer senest torsdag

Nyheter

Den nye blågrønne regjeringen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil etter det NTB får opplyst, være klar senest torsdag, muligens allerede onsdag. Venstre skal inn med tre eller fire statsråder i en kabal der partileder Trine Skei Grande foreløpig ansees som det eneste sikre nye kortet.

Grande har tidligere uttalt at hun ønsker å bli kunnskapsminister, men den senere tiden har også kulturministerposten seilt opp som en mulighet. Senest under presentasjonen av Jeløy-erklæringen søndag snakket Grande varmt om en modernisering av kultur- og mediepolitikken.

Nestlederne

Det legges til grunn at en av nestlederne – Terje Breivik eller Ola Elvestuen – blir med Grande inn i regjeringsapparatet, og at den som blir igjen i Stortinget, overtar som parlamentarisk leder etter Grande.

Elvestuen er i likhet med Grande valgt inn fra Oslo – og det kan tale mot hans muligheter for å bli statsråd i denne omgang. På den annen side kan Breiviks erfaring fra Stortinget – blant annet som budsjettforhandler for Venstre siden 2013 – føre til at han er førstevalget av de to til å overta som leder av stortingsgruppa.

Elvestuen kan være aktuell som ny klima- og miljøminister etter Vidar Helgesen. For Breivik kan næringsminister være en aktuell post.

Både Venstre og KrF har tidligere krevd at utviklingsministerposten gjeninnføres. Den kan i så fall ende hos Venstre.

Inkluderingsdugnad

Allerede første dag av regjeringsforhandlingene på Jeløya 2. januar varslet Solberg at det kan komme endringer i måten regjeringen er satt sammen på. Begrunnelsen er at det er saker som står høyt på dagsorden og krever ekstra oppmerksomhet.

To dager senere varslet de tre partilederne Solberg, Grande og Siv Jensen (Frp) at en inkluderingsdugnad skal stå høyt på prioriteringslisten framover.

Visepresident Abid Q. Raja kan i så fall være en aktuell kandidat til å fylle en nyopprettet statsrådsstilling som inkluderingsminister. En slik statsrådspost kan tenkes å bli plassert i Arbeids- og sosialdepartementet, samtidig som Sylvi Listhaug (Frp) overtar for Per-Willy Amundsen som justisminister.

Flere kandidater

Andre aktuelle Venstre-navn som trekkes fram enten som statsråder eller statssekretærer, er Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø og Alfred Bjørlo.

Melby er gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre og har erfaring som byråd for miljø og samferdsel. Det kan ødelegge for hennes kandidatur at også hun er representant fra hovedstaden. Melby vil uansett rykke inn på Stortinget når Grande blir statsråd, dersom det ikke blir funnet plass til henne i regjeringsapparatet.

Rotevatn og Nybø anses å ha høy stjerne hos Grande. Begge mistet stortingsplassen i fjor høst. Eid-ordfører Bjørlo er vel ansett internt i partiet og har vært en av pådriverne for å få Venstre inn i regjering.

Mulig å utvide

Mest sannsynlig ender Venstre med tre eller fire statsråder i den nye regjeringen. Det er ikke gitt at Høyre og Frp trenger å avse mer enn én hver for å få kabalen til å gå opp.

Dagens blåblå regjering har 19 statsråder, mens forgjengeren Jens Stoltenbergs (Ap) rødgrønne regjering hadde 20. Dermed kan Solberg tillate seg å utvide antall statsråder – uten å måtte forvente å bli kritisert for det.

Solberg har heller ikke utelukket at det kan komme interne bytter mellom de sittende statsrådene.

Da Børge Brende (H) i oktober i fjor gikk av som utenriksminister, ble det gjort flere rokader mellom Høyre-statsrådene. Ine Eriksen Søreide (H) overtok for Brende, Frank Bakke-Jensen (H) ble utnevnt til forsvarsminister, mens Marit Berger Røsland (H) rykket opp fra å være statssekretær i UD til å overta for Bakke-Jensen som EØS- og EU-minister.