Maritech og Timpex utvikler nettportal for sjømat-aktørene

Programvarehusene Maritech og Timpex melder mandag morgen at de digitaliserer samhandlingen mellom eksportør, transportør og fortollingsagent på sjømat-feltet. Sammen utvikler de en sjømatportal som skal gi full kontroll på logistikken. Det skal bli «den mest komplette portalløsningen for sjømateksport,» skriver selskapene i en pressemelding.

Mens Maritech i Molde utvikler og leverer forretningssystemer til sjømatnæringen, så har Timpex AS på Åndalsne i over 30 år utviklet og markedsført programvaren Timpex for bedrifter innen transport og logistikk.

Samarbeider med kundene

Prosjektet støttes av Innovasjon Norge, og skjer i samarbeid med viktige kunder - Coast Seafood, Cermaq Norway og DB Schenker. Løsningene utvikles for eksportør, transportør og fortolling, som altså forenes i en felles portal.

Maritech og Timpex sine eksisterende softwareløsninger er utgangspunktet for samarbeidet. Ut fra den markedsposisjonen de to selskapene har, forventer de at løsningen de jobber med, «raskt vil bli godt mottatt av markedet».

Tror på prototype til sommeren

Adm. dir. Øystein Søraas i Timpex sier at samarbeidet kobler aktørene i verdikjeden tettere sammen:

– Det gir unike muligheter for gjenbruk av data, mindre manuell databehandling og dermed også mindrie risiko for feil. Når man i tillegg får samlet alle data på ett sted og gjort disse tilgjengelig for alle parter, får man en helt annen oversikt, kontroll og dokumentasjon. Dette er digitalisering i praksis.

– Dette området er en naturlig utvidelse av tjenestetilbudet vårt, sier Janne T. Morstøl, adm. dir. i Maritech, i pressemeldinga. Og:

– Våre produkter er skreddersydd for trading av sjømat. I tidligere prosjekt har vi gjort det mulig å spore varene fra opprinnelse til sluttkunde i B2B-markedet (business to business-markedet, red.anm). Med dette prosjektet utvider vi informasjonsflyten for å inkludere logistikkleverandører. Det gjør digital kommunikasjon mulig mellom sjømateksportører, transportører og fortollingsleverandører.

Prosjektet skal gjennomføres over tre år, men selskapene forventer å ha første prototype klar til test hos pilotkundene allerede til sommeren.

Fakta om Maritech

Maritech er markedsleder innen utvikling og leveranse av forretningssystemer til sjømatnæringen, og leverer løsninger til mange av de største og ledende sjømatselskapene.

Maritech er i en vekstfase som blant annet inkluderer produktutvikling, internasjonalisering, nye forretningsmodeller og markedsarbeid.

I samarbeid med sjømatnæringen skal Maritech utvikle løsninger med fokus på digitalisering, elektronisk samhandling og automatisering.

Fakta om Timpex

Timpex AS har i mer enn 30 år utviklet og markedsført programvaren Timpex for bedrifter innen transport og logistikk.

Hovedkontoret ligger på Åndalsnes.

Utviklingsavdelingen i Trondheim sikrer kompetanse innen teknologi og systemutvikling fra et av Norges ledende teknomiljøer. Timpex-løsningene skapes i tett samarbeid med kundene. Dette har gitt selskapet en ledende posisjon innen digitalisering av den norske transportbransjen.