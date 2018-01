Hvem blir ny sjef på Romsdalsmuseet?

Nyheter

Jarle Sanden har varslet Romsdalsmuseets styre at han vil gå av ved oppnådd aldersgrense i løpet av 2018. Sanden har vært direktør siden 1994, men fikk sin første faste stilling her allerede i 1980. Den gang som avdelingsleder for Fiskerimuseet.

Styret varsler at de vil lyse ut stillingen umiddelbart, og at de ønsker å ansette en ny direktør i løpet av året.

- Slik styret ser det har det i denne perioden på nesten 25 år med Jarle Sanden som museumsdirektør vært en god utviklingsperiode og en sterk vekst for Romsdalsmuseet både når det gjelder samlingene, publikumstilbudet og publikumsbesøket, som i sum har befestet museets plass i det regionale kulturbildet, heter det i en pressemelding skrevet av styreleder Anders Talleraas.

Sanden har i perioden siden 1994 vært ute med permisjon ved et par anledninger. Blant annet ett år hvor han var reiselivssjef for Molde.