21-åring mistet lappen «for alltid»

En ung mann fra en av Moldes nabokommuner hadde røkt hasj før han ble stoppet i promillekontroll en lørdagskveld i februar i fjor. Saka kom opp for Romsdal tingrett forrige uke, og her ble mannen blant fradømt retten til å ha førerkort for alltid. Hans andre promillekjøring kom mens han bare var 20 år.

Når man fradømmes retten til å føre bil for alltid, betyr det i praksis at man må klare seg uten førerkort i minst fem år. Og man må ta ny førerprøve.

Mannen hadde forklart at han hadde røkt en joint tidligere på dagen, og han regnet ikke med at han fortsatt var påvirket da han satte seg i bilen. Etter promillekontrollen ble han tatt med til legevakta i Molde for å avlegge urin- og blodprøver.

Mannen var også i besittelse av fire gram hasj da han ble stoppet.

Den første promilledommen i 2015 ga ham betinget fengsel. Denne gangen slipper han ikke unna soning. Retten slo sammen de to sakene og dømte ham til ubetinget fengsel i 36 dager. Han må betale en bot på 10.000 kroner.

21-åringen valgte å ta betenkningstid etter å ha mottatt dommen.