SV: Regjeringen vris enda mer mot høyre

– Den mest høyrevridde regjeringa siden krigen har blitt mer høyrevridd, sier Kirsti Bergstø, fungerende partileder i SV.

Hun mener partiet Venstre har sviktet miljøet og angriper velferd for alle.

– Her legger de opp til kommersialisering av omsorg, de vil behovsprøve velferd, som vil føre til at folk blir fanget i fattigdom og dermed øke forskjellene, sier hun til NTB.

SV er ikke imponert over at LoVeSe forblir oljefritt:

– Det skulle bare mangle at Lofoten og andre sårbare områder slipper oljeboring i perioden. Her har Venstre solgt seg billig, når prisen er fravær av noen nasjonale klimamål, at løftene om utslippskutt før 2020 er gitt opp, og Førdefjorden må belage seg på gruvedumping.

– Heldigvis er denne regjeringen avhengig av støtte i Stortinget for å få gjennomslag for sin politikk, men det kan det virke som at de har glemt der ute på Jeløya, påpeker hun til slutt.