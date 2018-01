LO: – Lite konkret regjeringserklæring

Nyheter

– Vi kan love et konstruktivt samarbeid på flere områder, slik vi har hatt i forrige periode. Samtidig kommer LO til å forsette å forsvare arbeidstakernes rettigheter mot nye angrep på deres rettigheter, understreker LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO-lederen mener den nye regjeringserklæringen er lite konkret på viktige områder som inkludering og kompetansereform, som nevnes som eget punkt, men sier lite om hva en den skal inneholde. Det er positivt med en «inkluderingsdugnad», men erklæringen er lite konkret på hvordan den skal innrettes.

Gabrielsen trekker fra kompetansereform og kamp mot arbeidslivskriminalitet som to områder der han kan love samarbeid fra LOs side.

– Her er det fortsatt mye som gjenstår for å fylle ambisjonene med konkret innhold. Jeg håper vi framover blir skikkelig involvert i den jobben. Selv om det er positivt at det varsles en aktiv politikk mot arbeidslivskriminalitet, synes jeg det er underlig at man ikke i det hele tatt nevner sosial dumping, som er et like stort problem i norsk arbeidsliv i dag. Tiltak mot arbeidslivskriminalitet må følges opp med penger i budsjettene, der sviktet regjeringen i forrige periode, sier han.