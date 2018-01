Jensen: Vi har fått flere store gjennomslag

Høyre, Frp og Venstre ble søndag enige om en ny regjeringsplattform. Her er noen av de viktigste tiltakene de har blitt enige om:

– For oss er det politikk som er viktigst, ikke hvem og hvor mange som sitter i regjering, understreket Frp-lederen på en pressekonferanse på Hotel Jeløy Radio søndag ettermiddag.

Videre sier hun at partiet har takket ja til å invitere Venstre inn i regjeringen på bakgrunn av at Frp har fått en rekke betydelige gjennomslag i regjeringsforhandlingene.

– Vi skal ha bedre eldreomsorg, restriktiv innvandringspolitikk, mer politi, bedre integrering, og kutt i eiendomsskatten, sier Jensen.

Hun understreker også at samferdsel blir viktig, og at transportplan-rammen på 1.000 milliarder kroner ligger fast.

Frp-lederen sier også at partiet har fått betydelige gjennomslag i innvandringspolitikken.

– Frp gikk inn i forhandlingene med et klart krav om innvandringspolitikken. Resultatet er at vi viderefører innstramningene som er gjort, og innfører nye innstramminger. Vi strammer inn på familiegjenforening, hever kravene for norsk statsborgerskap, og vil innføre forbud mot nikab og burka, sier Jensen.

Hun forventer at det blir en del diskusjoner med Venstre i samarbeidet framover, men sier de to partiene har blitt godt kjent gjennom sitt tidligere samarbeid.

– Frp har lært Venstre godt å kjenne. Det har vært mange dragkamper, men resultatet har vært godt, sier Jensen.