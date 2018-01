Grande: – Personlig kjemi har vært viktig

Høyre, Frp og Venstre ble søndag enige om en ny regjeringsplattform. Her er noen av de viktigste tiltakene de har blitt enige om:

Nyheter

– Dagen i dag hadde nok ikke kommet hvis vi ikke kunne bygge på alle de enighetene vi har hatt gjennom fire år på borgerlig side. Kjemien mellom oss tre har nok også kanskje vært litt avgjørende for at vi tre har klart det, sa Grande og nikket til Solberg og Jensen under pressekonferansen om ny regjeringserklæring søndag.

Grande sier Norge med Jeløya-erklæringen vil få en grønnere, rausere og mer sosialliberal regjering, slik hun lovet da hun gikk inn i forhandlingene.

– Denne plattformen rigger for grønn omstilling og vi skal ta vare på de mest sårbare områdene i norsk natur, som blant annet Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Grande.

Hun sier det som er rausere i plattformen, er en økt innsats mot barnefattigdom, med blant annet gratis kjernetid i skolefritidsordningen, en integreringsdugnad for å få flere inn i arbeidslivet og et økt antall kvoteflyktninger, samt en rusreform.

– Og vi får en mer sosialliberal politikk ved blant annet å få til en tredeling av foreldrepermisjonen, en styrking av personvernet og vi vil gjøre det lettere å starte bedrifter. Det kommer også en ny og moderne kultur- og mediepolitikk, sier hun.

– Personlig er jeg også veldig glad for at vi endelig kommer til å fjerne momsen på ebøker, det syns jeg er viktig. I sum er dette en plattform som jeg kan stå inne for, sier Grande.