Nyheter

– Han erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap. Ut over det kan jeg ikke forklare noe nærmere om hva han har forklart til politiet, sier advokat Ida Andenæs til NTB.

Hun forteller at hun satt sammen med klienten i avhør hos politiet fra fredag kveld og et godt stykke ut over natten.

– Avhøret ble avsluttet nærmere klokken 2 i natt. Jeg vet foreløpig ikke når det er planlagt nytt avhør, sier advokaten, som forteller at mannen samarbeider med politiet.

Janne Jemtlands ektemann ble fredag pågrepet og siktet for å ha drept sin 36 år gamle kone, selv om kvinnen ennå ikke er funnet. Politiet valgte å pågripe mannen etter at tekniske spor i parets bolig på Veldre nord for Brumunddal førte til at politiet mener de har skjellig grunn til mistanke om at ektemannen har begått drap.

Mannen er siktet for drap etter straffelovens paragraf 275 og vil mandag bli framstilt for varetektsfengsling i Hedmarken tingrett. Politiadvokat Julie Dalsveen opplyste fredag kveld at pågripelsen foregikk uten dramatikk.

Janne Jemtland fortsatt ikke funnet, og politiet fortsetter derfor det omfattende søket etter henne. Fredag ble det blant annet foretatt søk i Mjøsa.