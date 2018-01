YouTube-kjendis vant søksmål om ærekrenkelser

Nyheter

En 19-årig YouTube-profil er dømt til å betale Dennis Vareide 50.000 kroner i oppreisning for ærekrenkelser.

19-åringen må også betale 90.000 kroner i sakskostnader, ifølge dommen i Oslo tingrett.

Dennis Vareide, kjent fra YouTube-duoen Prebz og Dennis, gikk til sak etter at 19-åringen i høst publiserte tre videoer med anklager om at Vareide hadde begått flere lovbrudd. Den saksøkte har selv en egen YouTube-kanal.

19-åringen framstilte seg i retten som en vaktbikkje som vil avsløre maktmisbruk begått av kjente youtubere, ispedd satire.

Den fremstillingen går dommer Kim Heger går i rette med:

– Verken utsagnene isolert sett eller sett i sammenheng med hele innholdet i videoene og deres form, kan oppfattes som satire, heter det i dommen.

Han konkluderer med at den saksøkte har fremsatt flere ærekrenkende beskyldninger mot Vareide.

– Etter bevisførselen er det på det rene at NN ikke har bevist, ei heller har forsøkt å bevise at beskyldningene inneholder en snev av sannhet. Samtlige av de omstridte utsagn er udokumenterte og kan synes som oppkonstruerte, heter det i dommen.

Heger konstaterer for øvrig at det ikke finnes egne regler for ytringsfrihet og ærekrenkelser på YouTube.