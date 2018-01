Partilederne i Høyre, Frp og Venstre er enige om å danne regjering

Nyheter

Tidligere fredag meldte TV 2 at de tre partilederne har kalt inn til partimøter søndag formiddag.

Innkallingen til landsstyre-, sentralstyre- og gruppemøter søndag inneholder foreløpig ikke klokkeslett, men det står at partiene vil få nærmere beskjed om tidspunkt om relativt kort tid.

Innkallingen betyr at et ferdig forhandlet dokument, som kan bli en regjeringserklæring, må være klar til søndag.

Regjeringsforhandlingene mellom de tre partiene begynte på Jeløya 2. januar. Lite har lekket ut fra forhandlingene underveis, men for en uke siden varslet de tre partiene at de var enige om en inkluderingsdugnad for å få flere i jobb.

Det har lenge vært spekulert rundt at en eventuell ny regjering ville bli presentert fredag 19. januar.

Selv om Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre nå skulle bli enige om en regjeringsplattform, er de tre partiene avhengig av støtte fra KrF for å få flertall i Stortinget.