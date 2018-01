Rekordmange elever får lærlingplass

Nyheter

I 2017 fikk 72 prosent av søkerne plass i norske bedrifter, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Det er en ny rekord.

Målingene til Utdanningsdirektoratet startet i 2011, men aldri før har så mange elever fått lærlingplass som i 2017, melder NRK. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyser at regjeringen har gjort flere tiltak for å styrke satsingen for å få flere lærlingplasser.

Til sammen fikk nesten 21.000 elever lærlingplass i fjor.

– I forrige regjeringsperiode økte vi lærlingetilskuddet og vi satte krav om å ha lærlinger i prosjektene for å vinne anbud. Mange har også jobbet veldig fra for å få med kommunene, fylkene og bedriftene for å skaffe flere lærlingplasser, sier Isaksen.

Han trekker også fram innføringen av ny merkeordning for lærlingebedrifter, som vil si at bedriftene får et merke som sier de er en lærlingbedrift.

– Vi kommer til å fortsette med det vi ser fungerer nå, og ha et høyt lærlingetilskudd, ha merkeordninger og stille krav til bedriftene, sier han.