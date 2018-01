Raumabedrift med 43 år lang historie kjøpt opp av Moldeselskap

Nyheter

Det er Renholdsservice AS med sine knappe tjue ansatte som i disse dager er blitt kjøpt opp av Alfa Eiendomsservice AS.

Renholdsservice AS er i dag er lokalisert på Øran, mens hovedkontoret til Alfa ligger i Molde, og styres av Frank Thomassen.

Rauma-selskapet har omlag 6 millioner i årlig omsetning, og 11-12 årsverk, og en historie i Rauma på 43 år.

Ville selge lokalt

– Alle de ansatte får fortsette i jobben. Det er snakk om at det kan bli flere ansatte med det første, sier Lise Hovde Hatlen skal være driftsleder for enheten i Rauma. Hun har tidligere jobbet for Alfa Eiendomsservice AS.

Renholdsservice AS selges av Bjarne Lund, Nina Nyberg og Rolf Nyberg, som for kort tid siden underrettet sine kunder.

– Vi valgte å selge til en lokal aktør, og da falt valget på Alfa Eiendomsservice, forteller Rolf Nyberg.

Fortsetter som før

Salgssummen er ikke kjent.

–Vi kommer til å fortsatte i det gode spor som Renholdsservice AS stod for. Kompetansen og fagmiljøet blir jo større, dermed er vi bedre rustet for fremtidenes utfordringer, sier driftsleder Inger-Lise Hovde.

– Renhold er jo ferskvare, legger Hovde Hatlen til og poengterer at Alfa Eiendomsservice leverer en rekke tjenester i tillegg.