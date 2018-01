Hålkeføre gir operasjonskø ved Molde sjukehus

Nyheter

Det glatte vinterføret har ført til massivt trykk på operasjonsstuene ved sjukehusa i Helse Møre og Romsdal, skriver de i ei pressemelding.

Trykket fører til at operasjoner kan bli avlyst på kort varsel.

– Slik situasjonen er nå må vi prioritere de pasientene som kommer inn og som trenger akutte operasjoner. Det betyr at noen operasjoner blir utsatt på kort varsel, og at det dermed blir noe lenger ventetid for pasientene som venter på en planlagt operasjon, sier ortoped Erland Hermansen, avdelingsleder for de ortopediske legene i Ålesund og Volda.

Han stadfester at situasjonen er tilsvarende for alle sjukehusa i helseforetaket.

– VI har hatt stort trykk på operasjonsstua. Bare denne uka har det vært et 20-talls personer fra hele fylket som trenger øyeblikkelig hjelp. Dette øker presset, sier Hermansen, og oppfordrer folk til å ta ekstra godt hensyn til forholda når de er ute.

Rbnett har ikke lykkes i å få en kommentar fra Molde sjukehus.