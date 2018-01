Flere får læreplasser i Møre og Romsdal

Nyheter

I 2017 fikk 1127 yrkesfagelever i Møre og Romsdal læreplass. Dette er andre året på rad at fylket opplever vekst i læreplasser, melder kunnskapsdepartementet.

– Den gode utviklingen viser at satsingen på yrkesfag gir resultater. Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet. Denne arbeidskraften er helt avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i årene sm kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

68 prosent av de som søkte om læreplass i 2017 fikk innvilget plass. Det er en økning på to prosent fra 2015.

På landsbasis er det satt ny rekord. 72 prosent av alle som søkte fikk læreplass.

– Mange fylker gjør en god jobb med å skaffe læreplasser, men vi er ikke i mål. Det blir stadig flere søkere, og noen steder spiller den økonomiske situasjonen inn. Da må vi fortsette satsingen for å få enda flere læreplasser, sier Røe Isaksen.