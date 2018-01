Van Morrison tilbake til Moldejazz – 22 år etter!

Nyheter

Moldejazz slapp nyheten på en pressekonferanse onsdag klokka 11.00, etter å ha annonsert besøk fra et verdensnavn tirsdag.

Van Morrison gjestet Moldejazz for 22 år siden, og gjør nå sin andre opptreden fra scena på Romsdalsmuseet. Konserten spilles onsdag 18. juli.

– Vi har slått på stortromma. Han en av de største nålevende og favner bredt. Stor sangkatalog og folkekjær. Mange vil kalle ham bluesartist, men er også rocker og popartist, sier festivalsjef Hans-Olav Solli.

– Gjør fortsatt strålende konserter

Solli forteller at Morrison er blitt 72 år gammel, men at han fortsatt gjør strålende konserter.

– Sist han spilte i Norge var i 2016, for 10.000 i Trondheim. Med 5.000 i kapasitet håper vi på utsolgt. Når folk synger Browneyed Girl og shalalala i seine nattetimer, er det Van Morrisons låt. Det håper jeg alle skal vite etter 2018, sier Solli.

Den nordirske multiinstrumentalisten og låtskriveren har holdt det gående siden midten av sekstitallet, og tilhører en generasjon rockere som aldri ser ut til å gå tom for batteri.

Morrison er viden kjent som en av de mest uvanlige og influerende vokalistene i rockehistorien. Han har vunnet to Grammys og blitt nominert fem ganger. Han er innskrevet både i Rock and Roll Hall of Fane og Songwriters Hall of Fame, melder Moldejazz i pressemelding.

Slapp to plater i fjor

Van Morrison er svært produktiv for tiden og slapp to plater bare i fjor. Hans 38. plateutgivelse «Versatile» kom på slutten av året og bestod av tolkninger av standardlåter fra jazzreportoaret og noen egne låter. The Guardian omtalte utgivelsen som «en livlig reise gjennom swingens sangbok» i en svært positiv anmeldelse.

Van Morrison er en formidabel liveartist som alltid setter musikken i høysetet og som har en omfangsrik sangkatalog å plukke fra, skriver Moldejazz.

Konserten på Moldejazz blir den eneste han gjør i Norge i 2018.

Van Morrison har også gjestet Molde en gang etter konserten på Moldejazz i 1996. I 1999 spilte han i Idrettens hus.

Konsertene på Romsdalsmuseet i 1996, hvor både Van Morrison og Bob Dylan sto på scena, kan du lese mer om her.