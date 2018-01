Ordførerne er ikke enige med Statens vegvesen om trasevalg for E39

Nyheter

I møtet tirsdag, var 10 ordførere samlet for å diskutere trasevalg for E39 mellom Digernes og Vik. Onsdag sendte de ut en pressemelding med oppsummering av diskusjonen.

Ordførerne er enige om at kostnaden på strekningen kan halveres fra tidligere anslag, og de mener det er viktig å oppnå denne muligheten som Stortinget gir, for å sikre vekst, konkurransekraft og utvikling til regionen.

Vil ha annet trasevalg

Når det kommer til traseevalg er derimot ordførerne uenige med det Statens vegvesen har foreslått.

Fra før har Statens Vegvesen anbefalt K3.1.A. (se kart øverst i saken). Ordførerne derimot, mener det er alternativene K2.1.B og K3.1.B som er de beste løsningene. Alle er enige om at det i første omgang må bygges en 2/3-felstveg med 89/90 km/t, med mulighet for senere utvidelse til fire felt og 100 km/t.

Ordførerne la fram sine synspunkter i møtet tirsdag, og synspunktene skal oppsumeres i et notat som legges ved sakspapirene når høringsuttalelsen om E39 Digernes- Vik skal opp til behandling i den enkelte kommune.

Ordførernes enighet

Alle punktene ordførerene er enige om kan du lese her:

Overordnet enighet:

• Alle ordførerne er enige om at det nå foreligger en utredning for E39 Digernes-Vik som bidrar til å sikre tidligst mulig oppstart på fergefri E39 mellom Ålesund og Molde via Møreaksen.

• Uansett valg av trasé Digernes-Vik vil kostnaden på strekningen minimum kunne halveres fra tidligere anslag.

• I tillegg finnes det langt rimeligere løsninger dersom det kun er grunnlag for finansiering av etappevis utbygging på strekningen.

• Stortinget har vedtatt at anleggsarbeidet på fjordkryssing via Møreaksen kan starte opp i første seksårsperiode av 2018-2029 dersom kostnaden på E39 Ålesund-Molde kan reduseres.

• De 10 ordførerne er enige om at det er viktig å oppnå denne muligheten som Stortinget gir, for sikre vekst, utvikling og konkurransekraft til regionen.

To alternativer for trasé:

• Når det gjelder valg av trasé Digernes-Vik er ordførerne enige om at det må stå mellom alternativene K2.1.B og K3.1.B (se vedlagt kart). I første omgang med 2/3-feltsvei med 80/90 km/t. Senere utvidelse til 4-feltsvei med 110 km/t.

• Fra før har Statens Vegvesen anbefalt K3.1.A. I første omgang med 2/3-feltsvei med 80/90 km/t, senere med firefelts 110 km/t.

• I møtet 9.januar la ordførerne frem sine synspunkter på de alternative traseene. Det er enighet om å oppsummere disse synspunktene i et notat som legges ved sakspapirene når høringsuttalelse om E39 Digernes-Vik skal opp til behandling i den enkelte kommune.

• På den måten sikrer en at alternativene belyses på en god måte.

• Trasévalget er et aktuelt tema for langt flere kommuner enn de som deltok på møtet. Notatet om de to alternative traseene vil derfor bli distribuert bredt blant kommunene i regionen, samt til Sunnmøre Regionråd og Romsdal Regionråd.

De representerte ordførerne var Eva Vinje Aurdal, Ålesund, Torgeir Dahl, Molde, Dag Olav Tennfjord, Skodje, Vebjørn Krogsæter, Haram, Geir Inge Lien, Vestnes, Eva Hove, Stordal, Arne Sandnes, Norddal, Bernhard Riksfjord, Aukra, Odd Helge Gangstad, Midsund, og Knut Helge Harstad, Ørskog.