Arrangerer fakkeltog mot deponi på Raudsand

Det er over 1000 personer som har skrevet under på underskriftskampanjen mot deponiet, og nå ønsker Hanne Iren Dahlen og Vanessa Hagen å samle alle til fakkeltog, skriver de i ei pressemelding.

– Vi ønsker å uttrykke et kraftig nei til forringelse av vår vakre natur. Vi er mange som ikke liker tanken på at føre var-prinsippet gang på gang må vike mot andre og sterkere interesser, skriver de.

Arrangementet finner sted 20. januar klokka 16.30 i Tingvoll sentrum.

– Men vi ønsker folk fra alle kommuner som blir berørt av et eventuelt deponi velkommen. Det er viktig at vi viser oss fram og gir beskjed om at vi som lokalbefolkning ikke finner oss i dette uten kamp, skriver de.

Arrangørene har samlet artister fra ulike kommuner og holder dugnadskonsert. Styreleder i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», Kristin Sørheim, vil holde appell, og ulike bidragsytere forteller nærmere om sakens betydning.