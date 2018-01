78.000 mistet førerkortet i fjor

Nyheter

Dette går fram av tall fra Førerkortkontoret i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Til sammen er det snakk om 78.152 meldinger om førerkort som ble mistet/stjålet, gjenglemt, ikke mottatt i posten eller som gikk tapt av «annen årsak» i fjor, skriver Dagsavisen.

– Erfaringsmessig er folk flinkere til å melde førerkortet tapt enn å si ifra at førerkortet er gjenfunnet, så jeg vil anta at det reelle antallet førerkortet som faktisk er på avveie er lavere, sier Lars Olsson Sandstad ved Førerkortkontoret.

Antallet førerkort på avveie har økt «noe» ifølge Sandstad, men det kan også skyldes at det i fjor ble enklere å melde fra om slikt via en ny nettløsning på Vegvesenets sider.

Utrykningspolitiet ga i 2.119 bilister gebyr for å kjøre uten å ha hatt med seg førerkortet sitt i 2016. Hver av dem måtte betale 500 kroner for den unnlatelsessynden. Tall for 2017 foreligger ikke.