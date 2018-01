15 Ap-fylkesledere forsvarer Huitfeldt og Stenseng i opprop

Nyheter

Oslo: Det melder NRK .

«Den siste tiden har vi sett målrettede angrep fra anonyme kilder, der formålet er å undergrave tilliten til partisekretær Kjersti Stenseng og kvinnepolitisk leder Anniken Huitfeldt,» heter det i oppropet, som 15 av Arbeiderpartiets totalt 18 fylkesledere skrevet under på.

– Full tillit

«Vi vil med dette si at vi har full tillit til jobben Stenseng og Huitfeldt har gjort og gjør. Lekkasjene må stanse. Vi må ha ro i partiet vårt.», heter det videre.

Støre glad for å snakke om politikk igjen Jonas Gahr Støre uttrykte glede over å få snakke politikk igjen, da han åpnet Bratteli-seminaret onsdag. Men å håndtere #metoo er også politikk, påpeker han.

– Nå har vi hatt en situasjon med lekkasjer og anonyme kilder over lang tid. Det har mange i Ap reagert kraftig på. Det kommer lekkasjer fra de interne møtene, og ting som sies i interne møter, blir vridd på og tatt ut av sin kontekst, så folk ikke kjenner seg igjen, sier Cecilie Myrseth, Troms Aps fylkesleder, til NRK.

Myrseth mener spesielt Kjersti Stenseng og Anniken Huitfeldt er blitt rammet av lekkasjer fra interne møter. Både Stenseng og Huitfeldt, som har blitt ansett for å være blant avgåtte nestleder Trond Giskes allierte, har av flere blitt oppfattet som å være mer opptatt av å beskytte han enn varslerne i varslingssakene mot ham, noe begge to har avvist. Uttalelser fra de to under interne møter har blitt lekket på en tendensiøs måte, mener fylkeslederne.

– Vridd

– Uttalelser er blitt vridd på en måte jeg overhodet ikke aksepterer. Nå tar vi som fylkesledere et ansvar og sier at nok er nok. De som driver med lekkasjer og anonyme kilder, må stoppe nå. Nå trenger partiet vårt ro til å gå videre og håndtere den alvorlige situasjonen som partiet vårt faktisk er i, sier Myrseth.

Det er fylkeslederne fra Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Akershus, Oppland, Telemark, Vestfold, Østfold, Aust-Agder og Vest-Agder som har skrevet under på oppropet.

Avviser utskjelling

I en annen sak onsdag avviser Ap-leder Jonas Gahr Støre at partisekretær Kjersti Stenseng skjelte ham ut på et møte, og mener noen forsøker å svekke hans nærmeste medarbeidere.

VG skriver onsdag at Stenseng gikk til frontalangrep på sin egen partileder på sentralstyremøtet i partiet 11. desember.NTB