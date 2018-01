Åge Hareide etter skifall: – Må operere om det ikke blir bedre

Nyheter

Det danske landslaget er for tiden i Abu Dhabi på treningsleir, men under tirsdagens trening var den danske landslagstreneren fraværende. Hareide var i Dubai og gjennomgikk undersøkelser for ryggproblemer.

Det er Fotballskanalen.se som først omtaler saken.

– Jeg falt på ski i jula og har ingen følelse ned i det ene benet. Det er ikke noe problem å sitte eller ligge, men det er vanskelig å gå, sier Hareide i en kommentar til nettstedet.

Hareide forteller at han har vært i Dubai og blitt undersøkt.

– Vi får se om det bedrer seg, hvis ikke må det opereres. Nå skal jeg sitte og følge treningene, sier han.

Torsdag møtes Danmark og Sverige til treningskamp.