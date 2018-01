Nyheter

En mann i 40-åra bosatt på Nordmøre er under tiltale ved Romsdal tingrett for å ulovlig ha tilvirket, innført, utført, oppbevart. sendt eller overdratt dopingmiddel.

Han skal i 2017 ha oppbevart flere ampuller av ulike typer steroider.

Mannen står også tiltalt for å ha krenket et forbud mot å oppsøke en person. Han har oppsøkt vedkommende ved to ulike anledninger.