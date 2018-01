Skal hente verdensstjerne til Moldejazz

Nyheter

Flere verdensstjerner har gjestet Moldejazz siden oppstarten for 57 år siden. Bob Dylan, James Brown, Van Morrison, Eric Clapton, Ray Charles, Paul Simon, Stevie Wonder, Lauryn Hill, Sting, Leonard Cohen og Patti Smith for å nevne noen. Nå røper Moldejazz at nok ei verdensstjerne vil stå på scena på Romsdalsmuseet under årets festival.

Hvem det er snakk om vites foreløpig ikke, men navnet avsløres onsdag formiddag. Konserten skal finne sted onsdag 18.juli.

Tidligere ble det kjent at Di Derre skal gjeste Romsdalsmuseet 20. juli. Bandet fyller 25 år, og lover en folkefest.

Fra før er det også kjent at Maria Schneider er årets «artist in residence.» Hun kommer sammen med Ensemble Denada.

Andre artistnavn som er sluppet er Hudson, Trondheim Voices, Paal Nilssen, Donny McCaslin, Trondheim jazzorkester & the Maxx, Gurls, Adam Douglas og Ingebjørg Bratland.

«Maria Schneider sa nei til David Bowie og kunne sagt nei til både Solli og Eriksson.» Anders Eriksson, spillende produsent for Ensemble Denada og tidligere Moldejazz-sjef, gleder seg stort til å stå på scena med Maria Schneider i Molde.