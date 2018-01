Skal ha truet med å lage «blodbad» på Nav-kontor

Nyheter

ROMSDAL: En mann i 30-åra bosatt i Kristiansund må møte i Romsdal tingrett 24. januar tiltalt for flere trusler mot Nav, politi og nær familie.

Ifølge tiltalen fra statsadvokaten i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, skal mannen ha ytt stor motstand ved pågripelser av politiet. I august 2016 skal han blant annet ha skallet mot ei politikvinne som fraktet ham til Molde fra en nabokommune.

I august i fjor, da politiet ba ham komme ut av leiligheta si i Kristiansund, truet han med ei softgunhagle. Han har flere ganger kalt politiet «jævler» og «horer», og kommet med drapstrusler ved pågripelser.

Truet med «blodbad»

To ganger skal Nav-kontoret i Kristiansund ha blitt alvorlig truet. I desember 2016 sa han at hvis han ikke fikk penger straks, kunne han komme til å drepe noen, slik «hans behandler var redd for», heter det i tiltalen. I januar 2017 klaget han så på et botilbud fra Nav, og ville hente våpen og «lage et blodbad» om de ikke fant noe annet til ham.

I tiltalen er også en trusselepisode mot moren med en tapetkniv i august 2016, og brudd på politiets pålegg om å holde seg unna henne etterpå. Tiltalen omfatter også ulovlig bruk av narkotika.