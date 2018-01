Rekordsalg av bobiler i Møre og Romsdal

Nyheter

Caravanbransjens salgstall for 2017 viser at Møre og Romsdal havner på 2. plass over de største bobilfylkene, kun slått av Hordaland. Møre og Romsdal havner på 5. plass over antall solgte campingvogner, skriver de i ei pressemelding.

Fjoråret ble nok et rekordår for den norske caravanbransjen, og det ble registrert 3630 nye bobiler og 2882 nye campingvogner.

Økningen var størst i bobilsalget, med en oppgang på 19 prosent fra 2016. Campingvognsalget økte med 10,5 prosent.

– Nordmenn elsker å bruke fritiden sin med bobil og campingvogn. Og stadig flere velger denne formen for ferie. For bobil handler det om godt voksne mennesker som ønsker å ha friheten og muligheten til å reise dit de vil – når de vil, sier Geir Holm, generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund.

De mest solgte bobilmerkene i Norge i 2017:

Hymer, Bürstner, Adira.

De mest solgte campingvognmerker i Norge 2017:

Hobby, Adira, Kabe.