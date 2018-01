Skreddersydd for gutta

Nyheter

– Vi har jobbet med dette i to runder, egentlig. I den andre runden ble vi såkalt ressursskole på skolebibliotek. Årsaka til at vi valgte å jobbe spesielt mot guttene er at vi i mange, mange år har hatt et gutteflertall på skolen. 60 prosent av elevene er gutter, og i flere klasser har de vært i stort flertall. Da er det naturlig å legge opp undervisningen etter det, sier rektor Inger Lise Eidhammer. Hun forteller at skolen i prosjektet jobbet aktivt for å få gutter til å bli bedre i lesing.

Velger litt annerledes

– Vi laget blant annet lesekroker og hadde et opplegg der de eldre guttene på ungdomsskolen leste for guttene i småskolen. Det var veldig populært blant de små, forteller Eidhammer. De har også vært bevisst på utvalget og type litteratur i skolebiblioteket.

– Gutter er sjølsagt forskjellige. Men ofte er de opptatt av litt annen type litteratur enn jentene. Vi opplever at mange gutter liker å lese faglitteratur, for eksempel. Eller tegneserier. Vi har også spill her, slik at alle skal få et tilbud. Det som har vært viktig er at alle skal ha et eierforhold til biblioteket, også guttene, sier Eidhammer.

Skolebiblioteket har sitt utspring i folkebibliotekfilialen som også var plassert i skolen.

– Både skolen og biblioteket fikk en skikkelig oppjustering da bygget ble renovert for sju år siden. Men kort tid etter ble det vedtatt nedlagt, og vi tok over. Fortsatt er det åpent for alle mandagskveldene. Det drives på dugnad, og brukes aktivt – også av elevene.

– Det er bare ett år siden vi begynte å gå ordentlig inn i tallene, men vi så i fjor tydelig at guttene hadde høgere prestasjoner enn jentene på noen områder. Det er jo vanskelig å være bombastisk, men vi håper sjølsagt det har en sammenheng, sier Skjevika-rektoren.

– Hvor viktig er gode leseferdigheter?

– Å være en god leser er det aller viktigste verktøyet for læring, sier Eidhammer.

Fem på topp

Her er rektors uformelle fem på topp-anbefaling til lesestoff for gutter:

• En pingles dagbok

• Rampete Robin

• Harry Potter

• Gutta i trehuset

• Tidsskrift og nyheter