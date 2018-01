Sesong for juletrefest - og skumle nisser

Nyheter

I snøføyke og på glatte veger hadde oppunder 40 små og store funnet vegen til et nyoppusset Kleive menighetshus og den årlige juletrefesten, en av mange i vår region i julesesongen.

(Se video i vinduet over.)

– I gamle dager var vi så mange at det ble fem ringer rundt treet, fortalte Bjerkeset, foran de to ringene som sluttet seg rundt treet denne kvelden.

– Juletrefest er ikke hva det var

Juletrefester ble innført i Norge midt på 1800-tallet, i kjølvannet av at juletreet ble del av norsk juletradisjon, skriver Wikipedia. Og:

«Det var først og fremst lærere, men også en del prester som etablerte juletrefester i landet.»

Marha Gunnerød flyttet til Istad i 1973, og minnes juletrefestene på Ødegård den gangen:

– De var veldig høytidelige. Jeg husker at to voksne, alvorlige menn ledet sangen - blant annet alle de 25 versene av Deilig er den himmel blå. Men de mer leikende julesangene brukte vi ikke, som Så går vi rundt om en enebærbusk, Jeg gikk meg over sjø og land.

Juletrefesten på Kleive var av det klassiske slaget: juletregang, kaker og kaffe, loddsalg, - og selvsagt julenissen.

Noen av barna betraktet den store, skjeggete, rødkledte med store øyne - mens en gutt tok bena fatt, for sikkerhets skyld. (Se video i vinduet over.)

Juletrefesten var i regi av Kleive menighetsråd og husstyret for Kleive menighetshus.