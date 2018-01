Lefdal i Molde blir Elkjøp

Nyheter

«Lefdal og Elkjøp har samme eiere, og har i mange år hatt felles administrasjon og innkjøp. Nå bytter Lefdal drakter fra rødt til blått og grønt, og styrker Elkjøp-merkevaren med det beste fra begge kjeder», heter det i en pressemeding sendt ut mandag kveld.

I Molde har Lefdal butikk i Molde storsenter, mens Elkjøp holder til i Roseby vest. Fra 15. januar får Molde dermed to Elkjøp-butikker.

– Vi har vært to kjeder, men lenge følt oss som ett lag. Det er på tide å ta det beste fra begge og styrke den ene merkevaren, sier administrerende direktør i Elkjøp, Fredrik Tønnesen i pressemeldingen.

Lefdal legges ned – alle butikkene blir Elkjøp Etter 82 år er det «game over» for elektronikk-kjeden Lefdal. Nå skal alle butikkene gjøres om til hovedkjeden Elkjøp.

– Ingen praktiske endringer

For Lefdal-kundene i Molde medfører sammenslåingen ingen praktiske endringer, ifølge direktøren.

– Vi har samme kundesenter og service- og reparasjonsordninger allerede. Det eneste du som kunde vil merke, er at vi får bedre garantier og lavere priser, sier Elkjøp-sjefen.

– Fremover vil du for eksempel få 50 dagers åpent kjøp, få tilgang til et større sortiment, og vi kan effektivisere driften slik at vi kan presse prisene enda mer. Vi skal rett og slett ta det beste fra begge kjeder og bli enda bedre, sier Tønnesen og bebuder en storstilt åpningsfest.

Merker økt konkurranse

En av årsakene til sammenslåingen, er ifølge Tønnesen den tøffe konkurransen fra store, utenlandske nettaktører. Med Amazon på vei inn i Sverige, forbereder Elkjøp seg på et enda hardere prispress i en bransje som allerede har lave marginer.

– Med et slikt konkurransebilde tror vi ikke det er plass til mer enn én butikkjede i konkurranse med de internasjonale nettaktørene. Sammenslåingen av Elkjøp og Lefdal gjør at vi i større grad kan utfordre nettgigantene på pris og kostnadsprosent, og samtidig sikre sunn butikkdrift, sier Tønnesen.